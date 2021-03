Interland verlaat: Zwitsers doel blijkt tien centimeter te hoog

Hierdoor begon de wedstrijd in Sankt Gallen een kwartier later, omdat in de tussentijd het doel vervangen moest worden. Een voetbaldoel is normaal gesproken 2,44 meter hoog, maar één van de doelen in Sankt Gallen was bijna tien centimeter hoger. Onduidelijk is of FC St. Gallen, de nummer acht van Zwitserland, al het hele seizoen met een doel heeft gespeeld dat te hoog is.

Litouwen bleek het kwartiertje extra wachten wat moeilijk te verteren, want de Zwitsers kwamen al na twee minuten op voorsprong. Na een fout in de opbouw sloeg Xherdan Shaqiri feilloos toe. Het was direct de enige treffer van de wedstrijd.