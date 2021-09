Net als in Tokio zijn bij Winterspelen Beijing 2022 geen buitenlandse toeschouwers welkom

Fans van het Chinese vasteland mogen volgens het International Olympisch Comité IOC de wedstrijden wel bezoeken, maar dienen daarbij aan nog nader te bepalen voorwaarden te voldoen ten aanzien van het coronavirus. Verdere details ontbreken nog en ook over de kaartverkoop is nog niets bekendgemaakt. Bij de Zomerspelen werden ook fans uit Japan bij vrijwel alle wedstrijden geweerd.

Vaccinatie is voor de deelnemers aan de Winterspelen niet verplicht. Sporters, begeleiders en andere officials die niet zijn ingeënt tegen het coronavirus dienen bij aankomst in China eerst drie weken in quarantaine te gaan. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor sporters die een medisch attest kunnen overleggen waaruit blijkt dat coronavaccinatie niet mogelijk is.

Alle olympische atleten zullen tijdens de Winterspelen in een speciale ’bubbel’ verkeren totdat ze China weer verlaten. Die afgesloten omgeving rondom de wedstrijd- en trainingslocaties treedt op 23 januari in werking en mag daarna niet meer worden verlaten tot vertrek uit China. Dit afgeschermde gebied omvat ook de onderkomens van de deelnemers en een eigen olympisch transportsysteem.

In Japan mochten negatief geteste buitenlanders zich veertien dagen na aankomst vrij bewegen in Tokio tijdens de Zomerspelen. In Beijing lijkt dat komend jaar niet het geval. Officials die niet in het olympisch dorp verblijven, evenals vertegenwoordigers van de media en andere betrokken partijen, moeten verblijven in speciaal daarvoor bestemde hotels, waar strikte coronamaatregelen gelden.

De organisatoren dringen erop aan de inreizende delegaties zo klein mogelijk te houden. Ze willen zich voornamelijk met de essentiële zaken bezighouden. Het IOC heeft inmiddels het programma voor alle gasten van de sponsors al geschrapt, zoals ook eerder bij de Zomerspelen.

Alle deelnemers aan de Winterspelen en het dienstdoende personeel zullen dagelijks een coronatest ondergaan. De Winterspelen zijn van 4 tot en met 20 februari 2022. Voor de Paralympische Spelen in maart 2022 gelden dezelfde maatregelen en restricties.

De Chinese regering volgt een ’zero-covidstrategie’. Met avondklokken, omvangrijke testprogramma’s, contactonderzoeken, strenge quarantaineregels en strikte inreisbeperkingen heeft het land het coronavirus grotendeels onder controle. De laatste tijd was er echter, ondanks de stringente maatregelen, sprake van een reeks lokale uitbraken van de Delta-variant.