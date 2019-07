Nadal maakt indruk op Wimbledon

In de vorige ronde moest Nadal zich nog flink inspannen tegen de Australiër Nick Kyrgios en verloor hij een set. Tsonga, voormalig nummer 5 van de wereld, maar inmiddels afgezakt naar de 72e plaats, had zaterdag echter niets in te brengen tegen het spel van Nadal. De 33-jarige Spanjaard benutte na 1 uur en 50 minuten zijn vierde matchpoint.

Nadal speelt in de vierde ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Portugees João Sousa en de Brit Daniel Evans.

