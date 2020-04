’Interlandcarrière Kyle Walker voorbij na seksfeestje’

Eerder was al duidelijk geworden dat City-trainer Pep Guardiola, die zijn moeder heeft verloren aan corona, not amused was over het seksfeestje van Walker. Van zijn club Manchester City zou hij een boete van 250.000 pond (ruim 280.000 euro) hebben gekregen vanwege het schenden van de quarantaineregels.

De voetballer drukte zijn volgers via sociale media op het hart om binnen te blijven en sociaal contact te vermijden, maar ondertussen schond hij zelf de regels. Walker deelde in zijn eigen huis samen met een vriend de lakens met twee prostituees. Voor de drie uur durende sessie betaalde hij zo’n 2200 pond (ongeveer 2500 euro).

Walker bood publiekelijk zijn excuses aan voor zijn stommiteit, maar daarmee is de kous niet af. Southgate zou hem dus niet meer willen oproepen voor de nationale ploeg van Engeland. Walker debuteerde in 2011 tegen Spanje en speelde tot nu toe 48 interlands, waarin hij twee keer scoorde. Met Engeland bereikte hij de halve eindstrijd van het WK in 2018.

In juni 2019 speelde Walker tijdens de Nations League in Portugal zijn voorlopig laatste interland tegen Zwitserland. De wedstrijd daarvoor kwam hij tijdens de Final Four ook in actie tegen Nederland. Met een eigen doelpunt in de eerste verlenging stond hij aan de basis van de 3-1 nederlaag van de Engelsen.