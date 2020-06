Miedema, Van den Donk en Roord grijpen net naast Champions League

Dat gebeurde twee weken nadat de FA had besloten de twee hoogste vrouwencompetities in het land vanwege de coronacrisis te beëindigen. De mannen gaan in Engeland wel weer aan de slag.

De bond beraadde zich nog over de consequenties van het voortijdig staken van de competities en besloot vrijdag de titel in de Super League toe te kennen aan Chelsea, een niveau lager aan Aston Villa. „Het bestuur van de FA heeft de eindstand bepaald op basis van het puntgemiddelde per wedstrijd, waarmee promotie en degradatie op sportieve gronden zullen plaatsvinden”, aldus de voetbalbond.

Chelsea stond tweede op 1 punt van koploper Manchester City, maar de Londense ploeg had een duel minder gespeeld op het moment dat het seizoen werd stilgelegd. Aston Villa neemt de plaats op het hoogste niveau in van FC Liverpool.