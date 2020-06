Opmerkelijk: Nummer twee Chelsea wint landstitel

Dat gebeurde twee weken nadat de FA had besloten de twee hoogste vrouwencompetities in het land vanwege de coronacrisis te beëindigen.

„Ontzettend jammer natuurlijk, maar we moeten er maar gewoon vrede mee hebben”, stelde Danielle van de Donk eerder al in gesprek met De Telegraaf. „Gezondheid is en blijft het belangrijkste. Tijdens die twee maanden in thuisquarantaine heb ik me eerlijk gezegd ook wel voorbereid op dit scenario.”

De mannen gaan in Engeland wel weer aan de slag. Van de Donk: ,,In onze wereld gaat simpelweg minder geld om. Het financieren van testen had bij ons waarschijnlijk voor een groot verlies gezorgd.”

De bond beraadde zich nog over de consequenties van het voortijdig staken van de competities en besloot vrijdag de titel in de Super League toe te kennen aan Chelsea, een niveau lager aan Aston Villa. „Het bestuur van de FA heeft de eindstand bepaald op basis van het puntgemiddelde per wedstrijd, waarmee promotie en degradatie op sportieve gronden zullen plaatsvinden”, aldus de voetbalbond.

Chelsea stond tweede op 1 punt van koploper Manchester City, maar de Londense ploeg had een duel minder gespeeld op het moment dat het seizoen werd stilgelegd. Aston Villa neemt de plaats op het hoogste niveau in van FC Liverpool.