Premium Het beste van De Telegraaf

Arsenal kan financieel concurreren met Manchester City en Manchester United Tegenvaller voor nieuwe Ajax-coach Maurice Steijn

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Jurriën Timber (l.) lijkt zijn laatste wedstrijd voor Ajax al te hebben gespeeld. Ⓒ FOTO GETTY IMAGES

AMSTERDAM - Dat Jurriën Timber goed in de Europese (transfer)markt ligt en zich naast Arsenal en Bayern München in de belangstelling mocht verheugen van nog een hele rits buitenlandse clubs, is geen verrassing.