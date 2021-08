Strijdvaardige Frenkie de Jong: ’Vechten voor alles wat er is’

„We hebben een sterker elftal en we groeien als team. We spelen nu ook het tweede seizoen onder Ronald Koeman en meestal gaat het in het tweede seizoen beter. Ik geloof er zeker in dat we de kansen krijgen om belangrijke prijzen te winnen. We gaan vechten voor alles wat er is”, aldus de 24-jarige middenvelder in gesprek met SPORT.

De Jong is momenteel nog met zijn ploeggenoten in Duitsland, waar de laatste voorbereidingen voor het nieuwe seizoen worden getroffen. De voormalig Ajacied is blij dat Koeman ook aankomend seizoen ’gewoon’ de trainer is van Barcelona. „Ja, daar ben ik heel blij mee. Mijn relatie met hem is erg goed. Ik ken hem natuurlijk van het Nederlands elftal. Hij vraagt me om verantwoordelijkheid te nemen en elk jaar te verbeteren. Ik denk dat ik enorm ben gegroeid als persoon en ook als voetballer het afgelopen jaar, maar ik wil uiteraard nog verder groeien.”

Ook ging de international in op de komst van zijn landgenoot Memphis Depay. De Jong is blij dat de aanvaller naar Barcelona is gekomen. „Hij kan ons veel geven met zijn scorend vermogen, zijn dribbel en zijn werklust. Ik ben ervan overtuigd dat hij ons beter maakt. Hij ligt goed in de groep, het is ook makkelijk om te integreren als je goed speelt. Ik kijk er naar uit om dit seizoen nog meer assists op hem te geven”, doelde De Jong op de fraaie combinatie tussen hem en Memphis afgelopen zaterdag in de oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart. „Hij is een geweldige speler, ik hoop dat we het dit seizoen vaak kunnen laten zien.”