Ten Hag ziet De Gea na twaalf jaar afscheid nemen bij Manchester United

„Je hebt kwaliteit en karakter nodig om een wedstrijd te spelen voor Manchester United. Als je dat dan 545 keer in twaalf jaar doet, is dat een bijzondere prestatie. Zeker voor een keeper, die elke wedstrijd in de schijnwerpers staat”, zegt trainer Erik ten Hag, die voormalig Ajax-doelman André Onana van Internazionale als vervanger wil halen. „De Gea zal altijd herinnerd worden als een van de beste keepers in de geschiedenis van de club.”