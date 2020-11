Max Verstappen ziet tweede plek in rook opgaan door pech

Verstappen was op weg naar zijn tiende podiumplek in dertien races, maar door een defect belandde de Nederlander in de grindbak.

Het leek alsof iets afbrak aan zijn bolide of een achterband klapte, waardoor de 23-jarige Limburger voor de vierde keer dit seizoen uitviel. Verstappen had op Imola een nieuwe podiumplek dus voor het grijpen. Enkele ronden eerder had hij Mercedes-coureur Valtteri Bottas ingehaald. Verstappen stapte na zijn spin ongedeerd uit zijn auto. Hij schopte even boos tegen de flarden van zijn kapotte achterband.

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat in de race aan de leiding. De wedstrijd is nog bezig. Bottas ligt momenteel op de tweede plaats en Daniel Riccardo bezet plek 3.

Max Verstappen Ⓒ ANP/HH

De Formule 1 keerde dit weekeinde door de aangepaste coronakalender voor het eerst sinds 2006 terug op Imola. Michael Schumacher was tot zondag de laatste winnaar op de baan. Dit jaar droeg de race de naam Emilia-Romagna in plaats van San Marino.

Schumacher zegevierde ook in 1994 op het bijna 5 kilometer lange circuit. Het was de editie, die gitzwart kleurde door het overlijden van coureurs Ayrton Senna en Roland Ratzenberger.

