Patrick Roest dolblij met zijn kunstwerk: ’Moet ik dan nu gaan zitten balen?’

Schaatsen

WK-tickets op 1000 meter voor Jutta Leerdam, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting

Jutta Leerdam, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting hebben zich op de 1000 meter geplaatst voor de WK afstanden half februari in Heerenveen. Zij eindigden op dit onderdeel bij het Nederlandse kwalificatietoernooi in Thialf in de top 3 van het klassement.