Magnus Cort Nielsen naast Fabio Jakobsen en Primoz Roglic in Vuelta

Het was al de derde ritzege in deze Vuelta voor Cort Nielsen. Ook Fabio Jakobsen en Primoz Roglic wonnen al drie ritten. De leidende positie van Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, kwam niet in gevaar. De Spanjaard Enric Mas volgt op 2 minuten en 30 seconden.

"Het is ongelooflijk dat ik hier drie ritten win", gaf Cort Nielsen als reactie. "Het is alsof ik droom. Als dat zo is, hoop ik dat ik voorlopig nog niet wakker word. Vandaag begon ik ongeveer 5 kilometer voor het einde te beseffen dat ik opnieuw kon toeslaan. De samenwerking in de kopgroep was goed en daardoor zijn we uit de greep van het peloton kunnen blijven."

De rit ging van Tapia naar Monforte de Lemos over een kleine 200 kilometer. De wielerronde door Spanje eindigt zondag met een individuele tijdrit. In die discipline is Roglic olympisch kampioen. Hij kan de Vuelta voor de derde opeenvolgende keer winnen. Zaterdag is er nog wel een bergetappe, waarin zijn rivalen nog de aanval kunnen inzetten.