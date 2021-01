Afscheid in stijl voor reddende engel Klaas-Jan Huntelaar?

Premium Voetbal

Ron Jans sluit tweede stunt van FC Twente tegen Ajax in zes weken tijd niet uit

FC Twente is tot nu toe de enige Eredivisieclub die Ajax dit seizoen in de eigen Johan Cruijff ArenA wist te verslaan. Iets meer dan een maand na de 1-2 uitzege ontvangen de tukkers de koploper van de Eredivisie in Enschede. Is een nieuwe stunt mogelijk? Zeven vragen aan trainer Ron Jans.