ADO Den Haag stapt naar rechter bij degradatie

Dat zei advocaat Frans de Weger woensdag in het programma ’Studio Voetbal’ van de NOS.

ADO staat op dit moment op de zeventiende plek. Evenementen in Nederland zijn tot 1 september verboden. De KNVB wil het seizoen daarom niet meer hervatten en gaat vrijdag met de clubs in gesprek over de gevolgen.

„Mocht het besluit van de KNVB negatief uitvallen, is de kans groot dat ADO het er niet bij laat zitten”, aldus De Weger. „Dan zal de rechter toetsen of de bond mijn cliënt onevenredig heeft benadeeld. In het geval van directe degradatie wordt ADO financieel ernstig getroffen. In de laatste fase van de competitie doet de club het juist altijd goed. Daarnaast hebben ze nog een relatief gunstig programma in het vooruitzicht. Dat argument zal dan ook worden aangevoerd.”