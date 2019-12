Bayern haalt keihard uit tegen Werder Bremen

Bayern won afgelopen week wel in de Champions League (3-1) van Tottenham Hotspur, maar had de twee voorgaande competitieduels verloren. Zowel het Bayer Leverkusen van Peter Bosz als koploper Borussia Mönchengladbach was met 2-1 te sterk voor Der Rekordmeister.

En ook tegen Werder kreeg Bayern eerst weer een tegenslag voor de kiezen. Op aangeven van Davy Klaassen opende voormalig Vitessenaar Milot Rashica halverwege de eerste helft de score. Bayern drong daarna wel aan, maar stuitte veelvuldig op doelman Jiri Pavlenka. Kort voor rust sloeg de thuisclub ineens twee keer toe. Eerst schoot Philippe Coutinho de 1-1 binnen omdat Thedor Gebre Selassie bleef haken in het gras en de bal niet weg kon werken. En nog voor het rustsignaal klonk, scoorde ook Robert Lewandowski. Op aangeven van Coutinho passeerde de Pool Pavlenka in de korte hoek.

Fans verwend

De Braziliaan besliste het duel halverwege de tweede helft met een mooi wippertje, maar dat was nog lang niet alles. Na twee mooi uitgespeelde goals van Lewandowski en Thomas Müller verwende Coutinho de Bayern-fans nogmaals met een prachtige goal. Vrijgespeeld vanaf de linkerkant schoot hij de bal van grote afstand in de verre hoek en bepaalde daarmee de eindstand op 6-1.

Bosz onderuit

Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius stonden allebei in de basis bij FSV Mainz, dat thuis met 4-0 onderuit ging tegen Borussia Dortmund. Marco Reus, Jadon Sancho, Thorgan Hazard en Nico Schulz maakten de doelpunten voor Dortmund, dat twee punten meer heeft dan Bayern. Peter Bosz beleefde met Bayer Leverkusen ook een teleurstellende middag. Die Rothosen gingen op bezoek bij het 1.FC Köln van Kingsley Ehizibue met 2-0 onderuit. Daley Sinkgraven kreeg geen minuten van Bosz, die Leon Bailey en Aleksandar Dragovic van het veld gestuurd zag worden.

Javairo Dilrosun en Karim Rekik zegevierden met Hertha BSC tegen SC Freiburg. Door een goal van Vladimir Darida werd het 1-0 voor de equipe van trainer Jürgen Klinsmann.

