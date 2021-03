Perfecte dag voor wielerploeg Jumbo-Visma

Kopman Primoz Roglic kwam in Parijs- Nice na 187,6 kilometer in Chiroubles als eerste over de streep. De Sloveen, die derde stond in het algemeen klassement, neemt ook meteen de gele leiderstrui over van Stefan Bissegger.

Roglic viel 3 kilometer voor de finish aan. Bergop bleek niemand hem te kunnen volgen. Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe) sprintte naar de tweede plaats voor Guillaume Martin (Cofidis).

Zege Van Aert in Tirreno-Adriatico

De eerste etappe van Tirreno-Adriatico werd een prooi voor Wout van Aert. Het was een grotendeels vlakke rit over 156 kilometer met start en finish in Lido di Camaiore.

De rit in de Tirreno eindigde zoals verwacht in een massasprint. Van Aert liet daarin de Australiër Caleb Ewan en de Colombiaan Fernando Gaviria achter zich.

De Belg van Jumbo-Visma vertrekt donderdag in de leiderstrui in de tweede etappe, die voert van Camaiore naar Chiusdino met een aankomst heuvelop.