Keys heeft sleutel tot spel Andreeva (16) en verslaat tienersensatie op Wimbledon

Andreeva is 16 jaar en 72 dagen oud, de op twee na jongste qualifier die de vierde ronde wist te halen op Wimbledon. Ze bereikte de vierde ronde door de als 22e geplaatste landgenote Anastasia Potapova te verslaan. Ze haalde eerder de derde ronde op Roland Garros, net als op Wimbledon vanuit het kwalificatietoernooi.

Keys neemt het in de kwartfinale op tegen de winnares van de partij tussen de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland en de Russin Ekatarina Alexandrova.

Bron: discovery+

Braziliaanse Haddad Maia geeft op Wimbledon op met blessure

Wimbledon zit er voor Beatriz Haddad Maia op. De Braziliaanse moest in de vierde ronde, waar ze tegenover de als derde geplaatste Elena Rybakina uit Kazachstan stond, al snel opgeven met een blessure. Haddad Maia staakte de strijd bij een achterstand van 4-1 in de eerste set.

Rybakina treft in de kwartfinales de Tunesische Ons Jabeur of de Tsjechische Petra Kvitova. Zij spelen later op maandag tegen elkaar.

De 27-jarige Haddad Maia, de nummer 13 van de plaatsingslijst, deed het vorige maand goed op Roland Garros. De Zuid-Amerikaanse strandde pas in de halve eindstrijd tegen de Poolse Iga Swiatek.