Keys verslaat Andreeva (16) op Wimbledon, ook Sabalenka en Jabeur door

Andreeva is 16 jaar en 72 dagen oud, de op twee na jongste qualifier die de vierde ronde wist te halen op Wimbledon. Ze bereikte de vierde ronde door de als 22e geplaatste landgenote Anastasia Potapova te verslaan. Ze haalde eerder de derde ronde op Roland Garros, net als op Wimbledon vanuit het kwalificatietoernooi.

Keys neemt het in de kwartfinale op tegen de winnares van de partij tussen de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland en de Russin Ekatarina Alexandrova.

Jabeur voor derde jaar op rij naar kwartfinales Wimbledon

Ons Jabeur staat voor het derde jaar op rij in de kwartfinales van Wimbledon. De Tunesische tennisster rekende in de vierde ronde af met de Tsjechische Petra Kvitova, die ze in een partij van ruim een uur met 6-0 6-3 kansloos liet.

Jabeur treft nu de Kazachse Elena Rybakina. Dat is een herhaling van de Wimbledon-finale van vorig jaar. Rybakina won toen in drie sets.

Rybakina hoefde zich maandag nog minder in te spannen dan Jabeur. Haar tegenstandster, de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, gaf na vijf games op met een rugblessure.

Sabalenka laat ook Aleksandrova kansloos en zit bij laatste acht

Aryna Sabalenka heeft zich op vrij eenvoudige wijze geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De als tweede geplaatste Belarussische was binnen vijf kwartier klaar met de Russische Jekaterina Aleksandrova, die vorige maand op het grastoernooi van Rosmalen haar titel prolongeerde: 6-4 6-0. In de vorige ronde liet Sabalenka de Russische Anna Blinkova met 6-2 6-3 ook al kansloos.

Het is de tweede keer dat de 25-jarige Sabalenka in de kwartfinales van Wimbledon staat. In 2021 strandde ze in de halve eindstrijd. Vorig jaar was Sabalenka er in Wimbledon niet bij, omdat tennissers uit Rusland en Belarus toen niet mochten deelnemen na de inval van Rusland in Oekraïne eerder dat jaar.

Sabalenka, die begin dit jaar in Melbourne op de Australian Open haar eerste grandslamtitel won, speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaanse Madison Keys.