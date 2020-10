Testresultaten tweede rustdag Giro: Fernando Gaviria weer positief op corona

Het gaat om Fernando Gaviria van UAE Team Emirates en een staflid van AG2R La Mondiale. Alle twee zijn ze in quarantaine geplaatst. Op de tweede rustdag van Giro, afgelopen maandag, werden 492 coronatesten afgenomen.

Voor Gaviria is het al de tweede keer dat hij besmet is met het coronavirus. De Colombiaanse topsprinter was één van de eerste renners die positief testte op het virus. Dat gebeurde eind februari na de UAE Tour. Gaviria was toen flink ziek, dat is voorlopig dit keer niet het geval. „Gaviria werd onmiddellijk na het testresultaat geïsoleerd en voelt zich goed en is volledig asymptomatisch”, meldt zijn team.”

Op de eerste rustdag, vorige week, waren twee renners onder wie Steven Kruijswijk en zes teambegeleiders positief getest. Het was reden voor Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott de volledige ploeg terug te trekken.

De Ronde van Italië gaat dinsdag verder met de zestiende etappe van Udine naar San Daniele del Friuli, een heuvelrit over 229 kilometer. De Portugees João Almeida is de leider, op 15 seconden gevolgd door de Nederlander Wilco Kelderman.

