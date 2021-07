Waar ging het mis voor Mathieu van der Poel?

Mathieu van der Poel heeft pijn na de crash. Ⓒ ANP/HH

Mathieu van der Poel had vier jaar lang een gouden droom, die binnen tien minuten op dramatische wijze uiteenspatte. Hij landde tijdens de eerste linke ’drop’ verkeerd op zijn voorwiel, waarop Van der Poel van zijn mountainbike vloog. Verbouwereerd schudde ’Matje’ het hoofd, een moment vertwijfeld, om toch weer zijn weg te vervolgen. Met een van pijn vertrokken gezicht, om nooit meer in de buurt van de medailles, laat staan het goud te komen. Dat was voor de Brit Tom Pidcock, die zich een klasse apart toonde, waar Van der Poel - die uiteindelijk voortijdig afstapte - had gehoopt om op die wijze te schitteren.