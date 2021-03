Vitesse verslaat Utrecht en doet volop mee in strijd om derde plaats

Het was de tweede overwinning van Vitesse op FC Utrecht dit seizoen. Dat Vitesse ook in Utrecht wint, is bijzonder. De Arnhemmers hebben het traditioneel lastig in de Galgenwaard waar ze in 2012 voor het laatst hadden gewonnen. In Arnhem was het niveauverschil erg groot, maar ditmaal waren de ploegen qua veldspel erg aan elkaar gewaagd.

In de gelijk opgaande strijd was het FC Utrecht dat de score opende. Na een mooie voorzet van Bart Ramselaar tikte Gyrano Kerk de bal binnen. Het was de vijfde seizoenstreffer voor de aanvaller, die een moeizaam seizoen doormaakt, maar toch steeds het vertrouwen van Hake heeft behouden.

Het antwoord van Vitesse volgde snel. Drie minuten later kopte Oussama Darfalou via de paal raak. Bij absentie van Oussama Tannane en Matus Bero, die beiden geschorst waren, waren er ditmaal basisplaatsen bij Vitesse voor Darfalou en Patrick Vroegh. De positie van Tannane in het veld werd ingenomen door Loïs Openda, zodat Darfalou en Armando Broja een aanvalskoppel vormden. Riechedly Bazoer keerde terug in de basis na zijn disciplinaire schorsing van vorige week. Bij FC Utrecht was Django Warmerdam weer van de partij op de linksbackpositie.

Keepersfout

Er bleven over en weer kansen komen, maar een keepersfout bracht Vitesse na rust op voorsprong. FC Utrecht-doelman Eric Oelschlägel liet een houdbare bal van de borst stuiten, waarna hij in een poging zijn fout te herstellen Darfalou aantikte.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis weigerde aanvankelijk voor een strafschop te fluiten en had, nadat hij door de VAR naar de kant was geroepen, nog ettelijke herhalingen nodig, maar legde de bal uiteindelijk toch op de stip. Darfalou benutte de buitenkans, zijn achtste Eredivisiegoal dit seizoen (1-2).

Een dure keepersfout in een seizoen, waarin de keeperspositie bij FC Utrecht al voor zoveel onrust heeft gezorgd. De vorige trainer John van den Brom koos bij de start van het seizoen voor Maarten Paes, maar die keerde na een aantal mindere wedstrijden en een absentie door corona, niet terug in de ploeg. Van den Brom hield vast aan diens vervanger Thijmen Nijhuis, die vervolgens bezweek onder de druk en meerdere opzichtige fouten maakte. Na het plotselinge vertrek van Van den Brom koos zijn opvolger weer voor Paes, maar die verdween weer uit de ploeg, nadat hij in de bekerwedstrijd tegen Ajax de schoen van ploeggenoot Django Warmerdam tegen zijn hoofd kreeg en een zware hersenschudding opliep.

Op dat moment kwam Oelschlägel in de ploeg. De Duitser was in de zomer aangetrokken als derde doelman vanwege de langdurige afwezigheid van Fabian de Keijzer door een blessure, maar behield na het herstel van Paes het vertrouwen van Hake, waardoor de talenten Paes en Nijhuis nu al maandenlang vanaf de bank moeten toekijken. Oelschlägel presteerde tot nu toe stabiel, maar zijn ketser tegen Vitesse was een cruciale fout op een belangrijk moment.

Rood Bazoer

Toen Maxi Wittek meteen daarna met een strak schot de 1-3 maakte, was de wedstrijd definitief beslist. Al bleef FC Utrecht verwoed jagen op de aansluitingstreffer, waar invaller Jeredy Hilterman het dichtst bij kwam. Vitesse eindigde de wedstrijd met tien man, omdat Bazoer zijn tweede gele kaart en dus rood incasseerde. Hij mist daardoor de thuiswedstrijd tegen Willem II van volgende week.

Door de tweede nederlaag tegen Vitesse van dit seizoen is de achterstand van FC Utrecht op Vitesse opgelopen tot veertien punten. Een enorm gat voor de Utrechters die voor dit seizoen wilden doen wat Vitesse doet, zich mengen in de strijd tussen de traditionele top drie en AZ bovenaan de ranglijst.