Arnaut Danjuma zelfbewust met een lach: ’Niet van trots of arrogantie, ik weet waar ik sta’

Premium Columns

Het rapport over de veiligheid van het NEC-stadion is verbijsterend

Het eerste, voorlopige rapport over de veiligheid van het NEC-stadion is verbijsterend. Het stadion blijkt vol scheuren te zitten waardoor de betonnen constructie onveilig is. Het rapport werd gemaakt nadat enkele weken terug al een deel van een tribune instortte waarbij – door een gelukkig toeval –...