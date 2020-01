Video: Vincent Kompany door het lint na bom richting Simon Mignolet

Anderlecht is bezig aan een teleurstellend seizoen. Ook Kompany, die dit jaar terugkeerde op het oude nest na jaren te hebben gespeeld in de Premier League voor Manchester City, had het zich vast en zeker anders voorgesteld.

Ook tijdens de Belgische kraker tegen koploper Club Brugge, die er met de winst vandoor ging (1-2), ging het weer mis. De fans van Anderlecht gooiden uit onvrede vuurwerk richting Brugge-doelman Mignolet. Een harde knal gierde door het stadion en daar schrok Mignolet behoorlijk van.

Kompany stormde vervolgens richting de supporters en liet weten niet gediend te zijn van de actie van de Anderlecht-aanhang. De international liep met Mignolet terug naar het doelgebied en riep richting de supporters respect te tonen voor de goalie.

Club Brugge, waar Ruud Vormer nog altijd de aanvoerdersband draagt, gaat fier aan kop in de Jupiler Pro League. Anderlecht, in 2017 nog kampioen, staat op een teleurstellende negende plaats met maar liefst 25 punten achterstand op de koploper.

