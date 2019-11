Van Gerwen verrast met negendarter

De twee 180'ers en de finish van 76 van de Brabander kwamen min of meer uit de lucht vallen. Beide spelers maakten er voor de pauze namelijk een potje van en kwamen niet in de buurt van hun gebruikelijke niveau.

De negendarter van Van Gerwen was de eerste die dit jaar live op televisie was te zien. Het was voor Mighty Mike de 21e keer in zijn loopbaan dat hij negen foutloze pijlen op een rij afvuurde.