Badr Hari breekt wéér neus, GLORY cancelt evenement

De Amsterdammer, uitkomend voor Marokko, zou het in Ahoy in Rotterdam opnemen tegen zwaargewicht Arkadiusz Wrzosek. De 29-jarige Pool was al naar Nederland gekomen om de puntjes op de i te zetten. De laatste fase van zijn trainingskamp werkt af bij trainer Nick Hemmers.

Het zou voor Hari zijn eerste partij worden nadat hij op 19 december in Rotterdam verloor van de Roemeen Benjamin Adegbuyi, die hem een gebroken neus sloeg.

Hari, inmiddels 36 jaar, vocht gedurende zijn 21 jaar lange profcarrière meer dan 120 partijen. De laatste jaren kwakkelt hij met zijn fysieke gesteldheid. In allebei zijn gevechten met Rico Verhoeven, in 2016 en 2019, moest hij geblesseerd opgeven. Eerst met een armblessure, later met een enkelkwetsuur.

GLORY 78

Door het verplaatsten van GLORY 78 moet een hele rits vechters zijn plannen wijzigen. In Ahoy stonden verder ook titelpartijen op het programma tussen Donovan Wisse en Yousri Belgaroui (middengewicht), Aex Pereira en Artem Vakithov (lichtzwaargewicht) en Tijani Beztati en (lichtgewicht).

Verder zou Tarik Khbabez, die in januari van Rico Verhoeven verloor in de finale van het zwaargewichttoernooi, het opnemen tegen Antonio Plazibat. Ook stond een clash tussen Levi Rigters en Tomas Mozny op de rol.