Gebroken neus Badr Hari zit Glory 18 dwars

Video

Martien Meiland: ‘Dit wordt bijzonder moment voor Claire!’

Terwijl december nog heel ver weg is, heeft Sinterklaas al stiekem een bezoekje gebracht aan Nederland. De goedheiligman is hier voor de opnames van De Grote Sinterklaasfilm. Martien Meiland maakt hierin zijn filmdebuut met een rol die op zijn lijf geschreven is.