De Geus na ’geweldige dag’ bij WK windfoilen op goudkoers

De Geus zei dat ze een geweldige dag had op het water: „Ik ben superblij, ook met de snelheid en de starts. De slalomwedstrijdjes zijn zo kort dat het echt belangrijk is om goed te starten en dat lukte goed. Mijn doelstelling voor dit event was de top 10. Dat het zo goed zou gaan, had ik niet verwacht. Ik ben ook heel benieuwd naar de finales zaterdag.”

Van Opzeeland hoopte constant te kunnen blijven varen en richting de eerste plek te klimmen. Dat lukte. De eerste twee wedstrijden eindigde hij net achter de Duitser Sebastian Koerdel, de derde race won hij met overmacht. „Dat wilde ik daarna nog een keer doen. Alleen was ik ervan overtuigd dat iedereen een valse start had. Daarna moest ik heel hard knokken om vanaf de laatste positie in het veld toch nog als negende te eindigen.”

Windfoilen is in de zomer van 2024 een olympisch onderdeel bij de Spelen van Parijs.