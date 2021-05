FC Utrecht ruikt bloed na zeperd Feyenoord: ’Misschien iets mogelijk’

René Hake Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De eerste deelnemer aan de play-offs om een plek in de tweede voorronde is bekend. FC Utrecht begon het seizoen met stevige ambities, repte van het uitdagen van de traditionele topdrie, maar vertoefde in de winterstop op de tiende plaats. Vanuit dat perspectief kan trainer René Hake, die in november het stokje overnam van de naar RC Genk vertrokken John van den Brom, niet ontevreden zijn over het veiligstellen van de play-offsdeelname, drie speelronden voor het einde.