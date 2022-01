KNVB-beker: AZ knikkert Twente eruit, NEC en NAC ook door

Het was in de 83e minuut Vangelis Pavlidis die de beslissende 1-2 maakte in de Grolsch Veste. De Griekse spits heeft veel kritiek gekregen in Alkmaar, maar krijgt steeds meer kleur op de wangen. De manier waarop Pavlidis de beslissende goal maakte, getuigde van veel zelfvertrouwen. Zijn schot caramboleerde via beide palen in het doel van FC Twente-keeper Lars Unnerstall.

De afwezigheid van de VAR – die is in de KNVB-beker pas vanaf de kwartfinales present – kostte AZ een voorsprong in de eerste helft. Een lange bal van achteruit schoot door en Jesper Karlsson rondde koel af. De assistent vlagde echter voor buitenspel, omdat hij ten onrechte dacht dat de bal onderweg beroerd was door een AZ-speler.

Machteloos Twente

Op basis van het wedstrijdbeeld in de eerste helft was het een raadsel, hoe AZ eerder dit seizoen met 3-1 klop had kunnen krijgen in de Grolsch Veste en in de Eredivisie op gelijke hoogte staat met de club uit Enschede. Het krachtsverschil was enorm en FC Twente werd in eigen huis compleet in het defensief gedrongen door een soepel combinerend AZ.

Het was pijnlijk hoe machteloos FC Twente was in de eerste helft. De ontwikkeling in het spel bij de ploeg van trainer Ron Jans blijft achter. Op basis van de resultaten zou je verwachten, dat FC Twente voetballend verder zou zijn. Het is een van de kritiekpunten, waardoor bij de Enschedeërs niet iedereen staat te juichen om door te gaan met Jans, zoals technisch directeur Jan Streuer graag ziet en waar hij zijn eigen positie aan heeft verbonden.

Jans heeft van FC Twente wel een echte vechtmachine gemaakt, een team met een goede organisatie dat heel moeilijk is te verslaan met een hoofdrol voor Lars Unnerstall, wellicht de sterkste keeper dit seizoen.

Blunderende keeper

En dan scheelt het ook als de keeper van de tegenstander flink blundert. Dat geluk had FC Twente afgelopen zaterdag tegen SC Heerenveen, toen de Friese doelman Xavier Mous de openingsgoal weggaf door de bal van de voet te laten springen, waardoor Manfred Ugalde de bal voor het intikken had. En ook tegen AZ werd FC Twente in het zadel geholpen door een blunderende goalie. Peter Vindahl Jensen liet de bal los en legde in een poging zijn fout te corrigeren Ugalde neer. De bal ging op de stip en Ricky van Wolfswinkel benutte de strafschop, het eerste schot op doel van FC Twente in de wedstrijd.

Zo onfortuinlijk als AZ op achterstand kwam, zo gelukkig kwam ook de 1-1 tot stand. Een harde voorzet van Fredrik Midtjsø werd door Julio Pleguezuelo in eigen doel geknald. In de loop van de tweede helft werd het steeds meer een gelijkopgaande wedstrijd en een verlenging kwam steeds dichterbij, totdat de schotkracht van Pavlidis de status van AZ als cupfighter weer een flinke boost gaf.

NEC knikkert Groningen eruit

NEC heeft zich ten koste van FC Groningen geplaatst voor de kwartfinale van de KNVB-beker. Op bezoek in het Noorden wonnen de Nijmegenaren met 2-1. Groningen had meer verdiend, maar NEC liet zien heel effectief te zijn.

In de vermakelijke eerste helft kwam NEC beter uit de startblokken. De bezoekers namen het initiatief en dat resulteerde na tien minuten in de openingsgoal. Een voorzet van Javier Vet werd door Calvin Verdonk prachtig verwerkt. Met een schitterende volley schoot hij zijn ploeg op voorsprong: 0-1.

Groningen liet zich niet gek maken en schakelde een tandje bij. De ploeg van Danny Buijs werd steeds dreigender en de gelijkmaker hing in de lucht, maar veel kansen werden om zeep geholpen. In de blessuretijd van de eerste helft werd het toch nog gelijk. Michael de Leeuw werd vrij voor de keeper gezet en daar wist de aanvaller wel raad mee: 1-1.

De spelers van NEC vieren de 1-2. Ⓒ ProShots

Net als in de eerste helft miste Groningen ook aan het begin van het tweede bedrijf kansen. Vooral De Leeuw had zijn ploeg een groot plezier kunnen doen door zijn tweede te maken. Bij NEC was wederom de eerste kans na de aftrap direct raak. Na een één-tweetje met Vet schoof Mikkel Duelund de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de hoek.

Met nog twintig minuten op de klok zette de thuisploeg aan voor een slotoffensief, maar NEC-doelman Danny Vukovic wist zijn doel met een aantal knappe reddingen in de tweede helft schoon te houden.

NAC door ten koste van PEC

In navolging van NEC heeft ook NAC zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinale. In eigen huis was de club uit Breda te sterk voor PEC: 2-1. Kaj de Rooij werd de matchwinnaar. Zes minuten voor tijd schoot hij zijn ploeg naar de laatste acht.

PEC kende een droomstart, al na vijf minuten schoot Mustafa Saymak zijn ploeg aan de leiding. Toch konden de bezoekers niet lang genieten van de voorsprong, want na minder dan een kwartier voetballen stond de stand weer gelijk. Naoufal Bannis tekende voor de gelijkmaker. NAC-goalie Nick Olij hield zijn ploeg in de eerste helft twee keer goed in leven door Gervane Kastaneer tweemaal van scoren af te houden.

In het tweede bedrijf gingen beide ploegen op jacht naar de gelijkmaker. Bannis was een kwartier na rust heel dicht bij zijn tweede van de avond en tien minuten later had ook PEC op voorsprong kunnen komen. Dion Malone kon echter nog net de bal van Eliano Reijnders van de lijn halen.

Het duel leek daarna lange tijd op een verlenging af te stevenen, maar zes minuten voor tijd zorgde De Rooij voor de beslissende goal voor NAC.