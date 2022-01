KNVB-beker: NEC knikkert Groningen eruit, eerstedivisionist NAC ook door

In de vermakelijke eerste helft kwam NEC beter uit de startblokken. De bezoekers namen het initiatief en dat resulteerde na tien minuten in de openingsgoal. Een voorzet van Javier Vet werd door Calvin Verdonk prachtig verwerkt. Met een schitterende volley schoot hij zijn ploeg op voorsprong: 0-1.

Groningen liet zich niet gek maken en schakelde een tandje bij. De ploeg van Danny Buijs werd steeds dreigender en de gelijkmaker hing in de lucht, maar veel kansen werden om zeep geholpen. In de blessuretijd van de eerste helft werd het toch nog gelijk. Michael de Leeuw werd vrij voor de keeper gezet en daar wist de aanvaller wel raad mee: 1-1.

Net als in de eerste helft miste Groningen ook aan het begin van het tweede bedrijf kansen. Vooral De Leeuw had zijn ploeg een groot plezier kunnen doen door zijn tweede te maken. Bij NEC was wederom de eerste kans na de aftrap direct raak. Na een één-tweetje met Vet schoof Mikkel Duelund de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de hoek.

Met nog twintig minuten op de klok zette de thuisploeg aan voor een slotoffensief, maar NEC-doelman Danny Vukovic wist zijn doel met een aantal knappe reddingen in de tweede helft schoon te houden.

NAC door ten koste van PEC

In navolging van NEC heeft ook NAC zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinale. In eigen huis was de club uit Breda te sterk voor PEC: 2-1. Kaj de Rooij werd de matchwinnaar. Zes minuten voor tijd schoot hij zijn ploeg naar de laatste acht.

PEC kende een droomstart, al na vijf minuten schoot Mustafa Saymak zijn ploeg aan de leiding. Toch konden de bezoekers niet lang genieten van de voorsprong, want na minder dan een kwartier voetballen stond de stand weer gelijk. Naoufal Bannis tekende voor de gelijkmaker. NAC-goalie Nick Olij hield zijn ploeg in de eerste helft twee keer goed in leven door Gervane Kastaneer tweemaal van scoren af te houden.

In het tweede bedrijf gingen beide ploegen op jacht naar de gelijkmaker. Bannis was een kwartier na rust heel dicht bij zijn tweede van de avond en tien minuten later had ook PEC op voorsprong kunnen komen. Dion Malone kon echter nog net de bal van Eliano Reijnders van de lijn halen.

Het duel leek daarna lange tijd op een verlenging af te stevenen, maar zes minuten voor tijd zorgde De Rooij voor de beslissende goal voor NAC.