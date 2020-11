Dochter Maradona in tranen na eerbetoon Boca Juniors aan haar vader

De wedstrijd in Buenos Aires stond volledig in het teken van het afscheid van Maradona. Het duel werd voorafgegaan door een minuut applaus en in de middencirkel lag een rond doek met daarop 'Diego voor altijd'. Op de tribunes waren grote spandoeken opgehangen. Alle spelers van Boca traden aan met de naam van Maradona op de achterzijde van hun shirt.

De Colombiaan Edwin Cardona maakte beide doelpunten. Hij vierde de 1-0 door met een shirt van het Argentijnse elftal te gaan staan voor de box waar Maradona altijd zat en applaudisseerde daar met zijn ploeggenoten. In de box zat de oudste dochter van Maradona, Dalma, die haar tranen niet in bedwang kon houden.

Een eerbetoon aan Dioego Maradona voor het begin van het duel tussen Boca Juniors en Newell's Old Boys. Ⓒ EPA

Later werd het licht in het stadion uit gedaan en bleef alleen het licht in de box waar Maradona altijd zat branden. "De mensen vergeten niet wie hen gelukkig heeft gemaakt. Dank je", schreef Boca op sociale media.

Maradona zette in 1997 bij Boca Juniors een punt achter zijn loopbaan. Hij speelde er eerder van 1981 tot 1982. Van 1993 tot 1994 speelde hij ook een aantal duels bij Newell's Old Boys uit Rosario.