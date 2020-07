Max Verstappen dé uitdager van Lewis Hamilton

Iedereen is het erover eens dat er één man is die Lewis Hamilton van zijn zevende wereldtitel af kan houden: Max Verstappen. Ⓒ BSR AGENCY

SPIELBERG - De Formule 1 snakt naar een spannende titelstrijd. Een waar gevecht, dat zijn weerga niet kent. Sebastian Vettel bezweek in 2017 en 2018 in zijn Ferrari aan de druk en vorig jaar stond er al helemaal geen maat op Lewis Hamilton en Mercedes. Nu, tijdens een verkort seizoen, is iedereen het erover eens dat er één man is die de excentrieke Brit van zijn zevende wereldtitel af kan houden: Max Verstappen.