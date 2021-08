FC Groningen krijgt te weinig tegen FC Utrecht

De Euroborg zinderde op de avond, dat FC Groningen voor het eerst met een tweederde bezetting kon spelen. De openingsfase was voor FC Groningen, dat voortgestuwd werd door het enthousiaste thuispubliek en FC Utrecht bij de strot greep met een energieke speelwijze. Het was voor FC Utrecht een kwestie van overleven in het eerste halfuur.

De meest penibele fase vanuit Utrechts oogpunt was er rond de twintigste minuut, toen in enkele seconden het FC Utrecht-doel driemaal onder vuur werd genomen, maar de eerste twee schoten gekeerd konden worden en de derde inzet over ging.

Maarten Paes, die dit seizoen zijn plek onder de lat heeft heroverd, redde na een half uur schitterend op een inzet van Cyril Ngonge. FC Groningen trad aan met dezelfde aanval als vorige week. Hoewel Jørgen Strand Larsen vorige week als invaller voor de drie punten had gezorgd tegen SC Cambuur met zijn voortreffelijke omhaaldoelpunt, begon de Noor opnieuw op de bank. FC Groningen-trainer Danny Buijs koos in de punt van de aanval voor routinier Michael de Leeuw, afgelopen zomer teruggekeerd op het oude nest na enkele seizoenen bij FC Emmen.

FC Utrecht had geen antwoord op de kracht en intensiteit die FC Groningen in het spel legde. Het team van trainer René Hake moet het niet hebben van de spierballen, maar van het voetballend vermogen, maar kwam er niet of nauwelijks aan toe om het eigen spel te spelen. FC Utrecht heeft een prima voorbereiding achter de rug met goede resultaten tegen gerenommeerde tegenstanders en kreeg vorige week de handen op elkaar voor de 4-0 zege op Sparta Rotterdam op de eerste speeldag, maar FC Groningen legde enkele zwakheden bloot.

Mo El Hankouri (links) van FC Groningen met Django Warmerdam. Ⓒ ANP

Zo kwam spits Adrian Dalmau totaal niet in het stuk voor. Niet alleen kon hij geen enkele keer in stelling worden gebracht, maar ook voetballend kon hij geen rol van betekenis spelen. Ook Quinten Timber, de van Ajax overgekomen middenvelder, kwam ditmaal stukken minder uit de verf. Beiden werden in de tweede helft dan ook als eerste gewisseld door Hake.

Wat FC Utrecht wel goed deed, was zijn huid zo duur mogelijk verkopen. Met captain Willem Janssen als grote aanjager bikkelden de Utrechters op los en wierpen ze zich voor elke bal. Op basis van die instelling bleven ze overeind in de Groningse storm, die na rust minder hevig was. In de loop van de tweede helft kwam de wedstrijd behoorlijk in evenwicht en gaven beide ploegen elkaar niet veel meer toe. Het werd een verbeten gevecht met veel overtredingen en gele kaarten.

FC Utrecht-trainer Hake probeerde iets te forceren door spits Anastasios Douvikas en Moussa Sylla te brengen voor Dalmau en Timber, terwijl Buijs een aanvallende impuls gaf met het inbrengen van Strand Larsen en Joosten. In de slotfase maakte de deze week aangetrokken Mike van der Hoorn nog zijn rentree in de Eredivisie en bij een corner ging hij direct mee naar voren om met zijn lengte gevaar te stichten. Maar het mocht allemaal niet baten. Ook ditmaal zat er voor beide ploegen niet meer dan één punt in.

