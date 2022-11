Wennemars vervangt na ’bizar incident’ Westenbroek op 500 meter

Westenbroek liep bij een ongeluk tijdens de krachttraining een breukje in zijn grote teen op. Hij had er een stang op laten vallen. Reggeborgh meldt dat de sprinter nog niet voldoende hersteld is en dat hij de wedstrijden in Thialf overslaat.

Wennemars reed in Stavanger ook al de 500 meter. Hij eindigde toen met 35,49 seconden als zevende in de B-groep. Als Westenbroek in Heerenveen was teruggekeerd, zou Wennemars reserve zijn geweest op deze afstand. Op de 1000 meter werd de 20-jarige schaatser van Jumbo-Visma negende in de A-groep en was hij al aangewezen om te starten in Heerenveen.