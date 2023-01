Jos Verstappen vol gas in nieuwe rally-auto: ’Ik neem het heel serieus’

„Eind februari rijd ik mijn eerste rally van het jaar in België, in Haspengouw. Daar probeer ik me de komende weken zo goed mogelijk op voor te bereiden”, aldus de vader van tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. „Half maart wacht dan de volgende rally in België. Ik denk dat we daar komend jaar een stuk of zeven of acht races gaan afwerken en waarschijnlijk ook weer in Hellendoorn.”

Renaud Jamoul blijft de copiloot, die Verstappen zo goed mogelijk moet navigeren. Verstappen: „Ik neem het heel serieus en vind het echt prachtig om te doen. Ik wil daarnaast dit jaar ook wat gravelwedstrijden gaan rijden, bijvoorbeeld in Frankrijk en Portugal.”