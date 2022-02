Manchester City beleeft hachelijke momenten in de lucht na galavoorstelling in Lissabon

Door storm Dudley moest het vliegtuig met aan boord Kevin De Bruyne en co. van koers wijzigen en landen in Liverpool in plaats van Manchester. De club zelf bevestigde dat het uiteindelijk goed kwam: „We kunnen bevestigen dat het vliegtuig veilig is geland”.

Dudley houdt momenteel lelijk huis in bepaalde regio’s in Engeland, waaronder Manchester. Er worden nog windsnelheden tot 145 kilometer per uur verwacht. Dat leidde in de lucht tot wat ongerustheid bij de selectie van City, maar de luchthaven van het iets westelijker gelegen Liverpool bood dus uitkomst.