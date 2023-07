’Dortmund-speler Moukoko (18) draait familie-geldkraan dicht: gezin noodgedwongen naar vluchtelingenpand’

Moukoko, één van de grootste talenten uit het Duitse voetbal, fungeerde de afgelopen jaren als grote geldschieter voor zijn familie. Maandelijks gaf de tweevoudig international een deeltje van zijn geschatte jaarloon van 6 miljoen euro af aan zijn ouders, om hun huis af te betalen. Sinds 2019 woonde de familie Moukoko namelijk in een 351 vierkante meter grote villa met een geschatte waarde van 1,2 miljoen euro.

Maar nu Youssoufa meerderjarig is en zijn rekeningen zelf kan beheren, draaide hij de geldkraan meteen dicht. Zijn drastische besluit zou het gevolg zijn van spanningen met zijn 72 jaar oude vader Joseph. Volgens Bild kwam de familie daardoor de afgelopen maanden snel op een schuldenberg te zitten van meer dan 500.000 euro. Aangezien moeder Marie was ingeschreven als enige eigenaar van het pand, werd het gezin dan ook uit de luxevilla gezet.

Geen kwaad woord

Bild spotte moeder Marie Moukoko samen met haar twee andere kinderen terwijl ze in de striemende regen wegtrokken uit hun woning. Ze zouden nu hun intrek nemen in een door de stad aangeboden vluchtelingenhuis in het zuiden van Hamburg.

Moeder Marie erkent dat haar gezin geen geld meer krijgt van Youssoufa, maar ze weigert kwaad te spreken over haar voetballende zoon. „De stad heeft voor ons een goed onderkomen gevonden, dus het geeft niet. Bovendien werk ik zelf ook”, zegt ze tegen de krant.