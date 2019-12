Wiggins ziet Van der Poel olympisch goud pakken

„Evenepoel kende een fantastisch debuutjaar bij de profs, met die overwinning in San Sebastian”, zegt Wiggins bij Eurosport. „Ik verwacht grootse dingen van hem. Het is slechts een kwestie van tijd voor hij een monument wint.”

„Mijn tweede voorspelling betreft de terugkeer van Chris Froome, de grootste ronderenner van deze generatie. Ik denk dat hij door die val nieuwe energie en motivatie zal gekregen hebben. Hij zal sterker dan ooit willen terugkeren. Een nieuwe Tourzege - voor hem de historische vijfde - zie ik zeker binnen zijn mogelijkheden.”

„Mijn derde voorspelling gaat natuurlijk over Mathieu van der Poel. Hij heeft al een ongelooflijk palmares en in 2020 zie ik dat nog groter worden. Het is een olympisch jaar, hij heeft zijn zinnen gezet op de mountainbikerace, ik zie hem goud pakken.”