Feyenoord twee maanden zonder Karsdorp

Karsdorp (24) kwam begin november in de Europese wedstrijd tegen Young Boys (1-1) voor het laatst in actie. De medische staf verwacht dat de Zuid-Hollander op z'n vroegst in februari weer in actie kan komen.

Karsdorp keerde afgelopen zomer op huurbasis terug in De Kuip, nadat hij de afgelopen twee jaar mede door de nodige blessures amper had gevoetbald voor AS Roma. Ook bij Feyenoord bleef de drievoudig international van Oranje tobben met zijn fysieke gesteldheid. Hij speelde tien competitieduels, maar in de helft daarvan ging de verdediger eerder naar de kant.

Bij afwezigheid van Karsdorp krijgt de 19-jarige Lutsharel Geertruida al een paar weken een kans als rechtsback van trainer Dick Advocaat.