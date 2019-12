Liesblessure kost Feyenoorder Karsdorp twee maanden

Karsdorp keerde afgelopen zomer op huurbasis terug in De Kuip, nadat hij de afgelopen twee jaar mede door de nodige blessures amper had gevoetbald voor AS Roma. Ook bij Feyenoord bleef de drievoudig international van Oranje tobben met zijn fysieke gesteldheid. Hij speelde tien competitieduels, maar in de helft daarvan ging de verdediger eerder naar de kant.

Bij afwezigheid van Karsdorp krijgt de 19-jarige Lutsharel Geertruida al een paar weken een kans als rechtsback van trainer Dick Advocaat. Hij zal zondag normaal gesproken ook weer in de basis staan in de uitwedstrijd tegen Vitesse.

Trainer Dick Advocaat kan in Arnhem evenmin beschikken over de geblesseerde doelmannen Kenneth Vermeer en Justin Bijlow. Ook de verdedigers Sven van Beek, Ridgeciano Haps en Edgar Ié zijn niet inzetbaar.

De Haagse coach heeft sinds zijn aanstelling eind oktober bij Feyenoord tien punten gepakt in vier competitieduels. „We hebben goede stappen gemaakt, in de wedstrijden zie ik in steeds meer fases voetbal wat ik graag wil zien. Er zit een enorme drang in dit elftal”, liet hij weten in de aanloop naar het duel.