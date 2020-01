Mbappé wil ’nog niet’ over Real Madrid praten

De 21-jarige international weigert op dit moment echter in te gaan op de aanhoudende geruchten dat hij naar Real Madrid verhuist. „Iedereen spreekt daarover”, zegt de jeugdige stervoetballer in een interview met de BBC. „Toen ik nog wat jonger was, heb ik daar zelf ook over gepraat. Maar nu ben ik speler van PSG en besef ik dat het niet het juiste moment is om daarover uitlatingen te doen.”

Mbappé benadrukte dat hij ’100 procent zeker’ het seizoen afmaakt bij de Franse kampioen. „Ik wil de club helpen om vele titels te winnen. Daarom is het niet goed om nu over mijn eigen toekomst te praten. Ik moet rustig blijven en mezelf op PSG concentreren. Aan het einde van het seizoen zien we wel verder.”

Naast Real Madrid heeft ook Liverpool grote interesse in de trefzekere spits. Coach Jürgen Klopp van de Engelse koploper maakt zich echter geen illusies. „In financieel opzicht zijn we kansloos, absoluut kansloos”, oordeelde de Duitse trainer.