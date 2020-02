‘Met beide poten op de grond’

Twee jaar terug was hij er ook met zijn vrouw Monique. ,,Toen deed Jutta mee aan de WK voor junioren. We kunnen echter niet overal bij zijn, omdat het gezin thuis ook door draait. Maar over twee weken gaan we naar Hamar voor de WK sprint. Gezellig man, biertje erbij.’’

Hij erkent dat de zenuwen door zijn lijf gierden voor de gouden race van zijn dochter. ,,Ik hoorde wel van haar dat ze lekker reed op de training. Ze was ontspannen, mij leek ze me net iets te losjes. Maar dat weet ze zelf beter. Ik kan je niet veel vertellen over het schaatsen. Mijn bemoeienis gaat niet verder dan zelf een beetje recreatief rondrijden op bevroren slootjes. We zijn geen schaatsfamilie. Trouwens, ’s-Gravenzande is ook geen echt schaatsdorp. Ik heb altijd enorm kunnen genieten van de ijspret, op natuurijs welteverstaan. Dat heb ik willen meegeven aan mijn kinderen.’’

Ruud en Jutta Leerdam vieren een feestje. Ⓒ De Telegraaf

Jutta, qua leeftijd de middelste van de drie meiden, zat net op schaatsen toen ze een dagje op de Gouwzee mocht rijden. Ik geloof dat daar het kwartje is gevallen. Dat was volgens mij het moment dat de liefde kwam voor het schaatsen. Maar als ze was gaan ‘atletieken’, had ze ook hoge ogen gegooid. Ze is een echte sportvrouw met een atletisch lijf. Daar moesten we wat mee… Hockeyen kon ze ook goed. Ze was altijd de topscorer. We zijn zelfs enige tijd aan het zoeken geweest waar ze haar toekomstige hockeycarrière zou moeten voortzetten, nadat ze bij Hockey Vereniging Westland in Naaldwijk was begonnen.’’

Leerdam neemt een slok van zijn bier en lacht. ,,En dan ben ik nu plotseling de vader van de wereldkampioene. Vanmorgen nog niet, en dat overkomt je zomaar, hahaha. Prachtig!’’