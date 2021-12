Premium Het beste van De Telegraaf

’Teleurstellingen, frustraties, pijn… alles kwam eruit’ Het lot is ’good old’ Hein Otterspeer eindelijk gunstig gezind

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Hein Otterspeer laat zijn tranen de vrije loop: hij gaat naar de Winterspelen. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

HEERENVEEN - Er zijn weinig topsporters die in hun carrière zoveel tegenslagen hebben gekend als Hein Otterspeer. Toch bleef de imposante schaatser altijd strijden voor wat hij waard was, met in zijn achterhoofd dat ene doel: de Winterspelen halen. Ook dit seizoen ging het op de valreep bijna mis voor de Zuid-Hollandse sprinter, maar met dank aan een flinke dosis pijnstillers én wilskracht slaagde hij woensdagavond alsnog in zijn missie. En dat op 33-jarige leeftijd. „Vreugde en verdriet liggen nu even heel dicht bij elkaar.”