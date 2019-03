Doek valt voor HSV

In de blessuretijd gooiden HSV-fans massaal vuurwerk op het gras. De mobiele eenheid spoedde zich het veld op en zette ook honden en paarden in. De scheidsrechter moest het duel stilleggen.

De ploeg van trainer Christian Titz had zaterdag een mirakel nodig om lijfsbehoud veilig te stellen. HSV, waar Rick van Drongelen de hele wedstrijd op de bank zat, moest winnen en dan hopen dat Wolfsburg zou verliezen, maar van de laatste kwam niets in.

De ME zette zelfs paarden en honden in. Ⓒ EPA

Die Wölfe boekten in eigen huis een 4-1 zege op het al gedegradeerde 1. FC Köln en stelden zodoende de zestiende plek veilig. De ploeg van Paul Verhaegh moet nu de play-offs in degradatie definitief af te schudden.

HSV was de enige Duitse ploeg die nog nooit was afgedaald uit de hoogste divisie. In 2014 en 2015 had HSV nog geluk dat het de play-offs overleefde. In het seizoen 2005/2006 eindigde de club uit de Noord-Duitse havenstad nog als derde in de Bundesliga.

HSV kende zaterdag een goede start en kwam al na elf minuten via een rake strafschop van Aron Hunt op 1-0. Josip Drmic zorgde namens Gladbach na een klein half uur spelen voor de gelijkmaker. Een treffer van Lewis Holtby leverde HSV alsnog de overwinning op, maar door de riante voorsprong van Wolfsburg wisten de fans in het Volksparkstadion al ruim voor het laatste fluitsignaal dat het allemaal niet meer uitmaakte.

Derde plaats

Hoffenheim boekte een zeer belangrijke zege op directe concurrent Borussia Dortmund. Door een 3-1 zege verzekerde de ploeg van Julian Nagelsmann zich van de derde plaats. Net als Dortmund en Bayer Leverkusen, dat met 3-2 won van Hannover 96, eindigde de ploeg op 55 punten, maar het doelsaldo was net even iets beter: 18 om 17 om 14. Hoffenheim en Dortmund gaan daardoor de Champions League in, Leverkusen moet het doen met Europa League-voetbal.

Bayern

Landskampioen Bayern München, dat zonder de geblesseerd Arjen Robben aantrad, liep tijdens de laatste speelronde tegen de vierde competitienederlaag van het seizoen aan. VfB Stuttgart, de nummer zeven van de Bundesliga, was met maar liefst 1-4 te sterk.

Karim Rekik en Salomon Kalou verloren met Hertha BSC ruim. In het Olympisch Stadion in Berlijn kregen de hoofdstedelingen met 2-6 ros van nummer zes RB Leipzig. Schalke 04, dat het seizoen als tweede afsloot, won met 1-0 van Eintracht Frankfurt.