Liverpool-coach Jürgen Klopp ontroert met prachtige brief aan 11-jarige jongen

Zo verscheen er deze maandag op Twitter een mooie brief van Klopp, gericht aan een jonge Liverpool-supporter die de trainer had geschreven naar aanleiding van zijn nervositeit om naar de middelbare school te gaan.

„Zal ik beginnen met het vertellen van een geheim?”, richtte Klopp zich tot de 11-jarige Lewis Balfe. „Ik ben soms ook zenuwachtig. En ik denk juist dat dat goed is, want die zenuwen kan ik omzetten in positieve energie. Het is voor jou misschien raar dat de trainer van Liverpool zich ook nerveus kan voelen, maar het is echt zo! Uit jouw brief maak ik op dat je attent en zorgzaam bent. En als je die eigenschappen bezit, is het moeilijk om níet nerveus te worden.”

Mooie successen

Klopp geeft de jongen een wijze raad mee. „Maak je niet druk om dingen die zouden kunnen gebeuren. Zoals je weet heb ik een aantal finales verloren, maar met de steun van mijn familie en vrienden ben ik doorgegaan. En uiteindelijk hebben we mooie successen mogen vieren.”

Tot slot onderstreept Klopp de woorden die bij Liverpool horen. „Blijf positief en kijk uit naar een tijd op de middelbare school waarvan ik weet dat je die geweldig gaat vinden naarmate je ouder wordt. En onthou dat je onderdeel van de Liverpool-familie bent. Jij support ons, maar wij supporten jou ook. You’ll never walk alone.”