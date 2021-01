Liverpool ziet door coronasituatie af van vervanging Virgil van Dijk

In Engelse media circuleerden de namen van onder anderen Perr Schuurs (Ajax) en Sven Botman (Lille) als mogelijke winteraankopen van Liverpool.

Van Dijk en Gomez zijn maanden uitgeschakeld met zware knieblessures. Matip staat voorlopig ook aan de kant. „Als de wereld in een ’normale’ situatie had gezeten, dan hadden we zeker iets gedaan”, zegt Klopp. „In onze selectie zitten drie ervaren centrumverdedigers, plus Fabinho en enkele jongelingen. Als de drie ervaren centrumverdedigers dan allemaal geblesseerd zijn, dan zouden we normaal gesproken de transfermarkt op zijn gegaan. Maar het is voor de hele planeet niet zo’n beste tijd, dus waarom zou dat voor een voetbalclub wel zo zijn? Deze club handelt altijd heel verantwoordelijk. We kunnen wel iets doen voor de korte termijn, maar dat helpt ons niet echt.”

In de laatste competitiewedstrijd, maandag tegen Southampton, vormden de middenvelders Fabinho en Jordan Henderson het centrale duo. De Engelse kampioen verloor met 1-0. Vrijdag spelen de ’Reds’ in de FA Cup tegen Aston Villa.