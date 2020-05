Sport Kort: Mexico maakt einde aan voetbalseizoen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Mexico maakt einde aan voetbalseizoen

21.48 uur: Het seizoen in de hoogste afdeling van het voetbal in Mexico wordt niet meer hervat. De betrokken instanties vinden de situatie in het land wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus nog te onzeker.

Er waren 10 van de 17 speelronden achter de rug. Er wordt geen kampioen aangewezen. Deze week nog werden 12 spelers van één club positief getest op het virus.

Voetbal: Tweede Bundesliga begint met minuut stilte

19.12 uur: Twee voetbalwedstrijden in de tweede Bundesliga zijn vrijdagavond begonnen met een minuut stilte voor de slachtoffers van het nieuwe coronavirus.

Het gaat om de wedstrijden Nürnberg tegen Erzgebirge Aue en Heidenheim tegen Wiesbaden.

Er waren weinig mensen aanwezig in het stadion, waar zoals bekend geen fans worden toegelaten.

De competities in de twee hoogste afdelingen van Duitsland werden vorige week hervat. Er zal in verband met de crisis vaker bij wedstrijden herdacht worden.

Vasil Bozhikov staat met Slovan Bratislava bovenaan in Slowakije. Ⓒ BSR Agency

Voetbal: Slowakije wil op 13 juni weer beginnen

18.12 uur: De hoogste Slowaakse voetbalcompetitie wil het seizoen vanaf 13 juni weer hervatten. De regering van het land moet de plannen van de nationale bond nog wel goedkeuren.

De competitie werd begin maart na 22 wedstrijden stilgelegd, na de uitbraak van het coronavirus. Koploper Slovan Bratislava had een voorsprong van tien punten op het failliet verklaarde Zilina, dat het seizoen wel mag afmaken.

Buurland Tsjechië hervat de voetbalcompetitie zaterdag.

Wielrennen: Pieters twee jaar langer bij Boels-Dolmans

12.22 uur: Amy Pieters heeft haar contract bij Boels-Dolmans met twee jaar verlengd. De 28-jarige Noord-Hollandse ligt nu tot eind 2022 vast bij de ploeg die komend jaar verder gaat als SD Worx. Pieters veroverde vorig jaar in Alkmaar de Europese titel op de weg, maar is ook succesvol op de baan.

Ze prolongeerde eind februari bij de WK baanwielrennen in Berlijn met Kirsten Wild de wereldtitel op de koppelkoers. De dochter van oud-wielrenner Peter Pieters richt zich komend jaar dan ook vooral op de Olympische Spelen van Tokio.

„Ik heb de laatste jaren juist gezien dat de combinatie baan en weg goed bij mij uitpakt. Juist door die combinatie ben ik op beide terreinen beter gaan presteren”, zegt Pieters. „Ik zal in 2021 zeker ook wegwedstrijden rijden, maar als er een keuze moet worden gemaakt, dan zal die altijd in het teken van Tokio staan. Twee jaar lang heb ik van de ploeg de vrijheid gekregen om me optimaal op de baan te richten. In 2022 hoop ik de ploeg daarvoor te bedanken met een sterk seizoen op de weg.”

Anna van der Breggen en Chantal Blaak verlengden onlangs al hun contract bij Boels-Dolmans. Regerend olympisch kampioene Van der Breggen neemt na de Spelen van Tokio afscheid, Blaak in het voorjaar van 2022. Beide oud-wereldkampioenen gaan daarna verder als ploegleidster bij SD Worx.

Boels-Dolmans verlengde ook het contract van Lonneke Uneken, door ploegmanager Danny Stam aangemerkt als „het grootste talent in het Nederlandse vrouwenwielrennen.” De 20-jarige Groningse ligt nu tot eind 2024 vast bij de ploeg.

Voetbal: Dortmund heeft Can terug tegen Wolfsburg

11.02 uur: Trainer Lucien Favre van Borussia Dortmund kan zaterdag tegen VfL Wolfsburg weer beschikken over Emre Can. De Duitse middenvelder ontbrak vorige week bij de hervatting van de Bundesliga tegen Schalke 04. Zonder Can, international van de ’Mannschaft’, won Dortmund de derby met 4-0.

De geel-zwarte brigade van Favre staat in de Duitse voetbalcompetitie op de tweede plaats, vier punten achter koploper Bayern München. Dinsdag treffen de nummer 1 en 2 van de ranglijst elkaar in het lege Signal Iduna Park van Dortmund. „Maar voordat we over Bayern gaan praten, moeten we eerst in Wolfsburg winnen”, zei Favre, die nog niet kan beschikken over aanvoerder Marco Reus en Axel Witsel. De 17-jarige vleugelspits Giovanni Reyna, die vorige week voor het eerst in de basis zou starten maar tijdens de warming-up geblesseerd moest afhaken, kan wel weer meedoen.

Bij Wolfsburg keert spits Wout Weghorst na een schorsing terug in de ploeg. Zonder Weghorst won de nummer 6 van de Bundesliga vorige week bij FC Augsburg: 1-2.

Tennis: Australische kampioen Cooper overleden

10.53 uur: De Australische oud-tennisser Ashley Cooper is op 83-jarige leeftijd overleden. Cooper won aan het einde van de jaren vijftig als amateur vier grandslamtitels in het enkelspel en ook vier in het dubbelspel. Hij hielp Australië in 1957 aan winst van de Daviscup. Twee jaar later werd Cooper prof.

„Ashley was een tennisgigant, als speler en als bestuurder”, zegt directeur Craig Tiley van de Australische tennisbond. „Hij zal enorm gemist worden. Zijn bijdrage aan de sport ging veel verder dan alleen zijn prestaties op de tennisbaan.”

Cooper was in 1957 de beste op de Australian Open, het toernooi dat toen nog het Australisch kampioenschap werd genoemd. Een jaar later won hij het toernooi opnieuw en Cooper zegevierde in 1958 ook op Wimbledon en de US Open (toen nog het Amerikaans kampioenschap). Steeds won Cooper in de finale van een landgenoot. Het was de periode waarin de Australiërs het mannentennis domineerden. Cooper werd in 1991 opgenomen in de Hall of Fame van het tennis.

Turnen: KNGU verlengt contracten coaches tot na Spelen 2021

08.49 uur: De Nederlandse gymnastiekunie KNGU heeft de contracten met de bondscoaches Bram van Bokhoven en Gerben Wiersma verlengd tot eind 2021. Ook de coaches Jeroen Jacobs, Daniël Knibbeler, Vincent Wevers en Janneke Wiersma kregen te horen dat ze na het uitstellen van de Olympische Spelen van Tokio nog zeker een jaar langer mogen blijven.

De contracten van de zes coaches liepen aan het einde van dit jaar af. Als gevolg van de coronapandemie zijn de Spelen verplaatst van komende zomer naar de zomer van 2021. „In deze moeilijke tijd en in alles wat er nog komen gaat, heb ik deze topcoaches keihard nodig”, zegt technisch directeur Mark Meijer van de KNGU. „Samen willen we in Tokio zo goed mogelijk presteren. De overeenkomsten met onze zes olympische coaches hebben we daarom verlengd tot eind volgend jaar.”

De Nederlandse vrouwenturnploeg onder leiding van Wiersma heeft zich als team geplaatst voor de Spelen. Uit de mannenploeg van Van Bokhoven heeft Bart Deurloo al een olympisch ticket op zak. Epke Zonderland koerst ook af op deelname aan de Spelen.