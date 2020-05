Sport Kort: Vrees dat Spelen ook in 2021 niet doorgaan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Turnen: KNGU verlengt contracten coaches tot na Spelen 2021

08.49 uur: De Nederlandse gymnastiekunie KNGU heeft de contracten met de bondscoaches Bram van Bokhoven en Gerben Wiersma verlengd tot eind 2021. Ook de coaches Jeroen Jacobs, Daniël Knibbeler, Vincent Wevers en Janneke Wiersma kregen te horen dat ze na het uitstellen van de Olympische Spelen van Tokio nog zeker een jaar langer mogen blijven.

De contracten van de zes coaches liepen aan het einde van dit jaar af. Als gevolg van de coronapandemie zijn de Spelen verplaatst van komende zomer naar de zomer van 2021. „In deze moeilijke tijd en in alles wat er nog komen gaat, heb ik deze topcoaches keihard nodig”, zegt technisch directeur Mark Meijer van de KNGU. „Samen willen we in Tokio zo goed mogelijk presteren. De overeenkomsten met onze zes olympische coaches hebben we daarom verlengd tot eind volgend jaar.”

De Nederlandse vrouwenturnploeg onder leiding van Wiersma heeft zich als team geplaatst voor de Spelen. Uit de mannenploeg van Van Bokhoven heeft Bart Deurloo al een olympisch ticket op zak. Epke Zonderland koerst ook af op deelname aan de Spelen.

Olympische Spelen: IOC-lid Coates ziet het somber in

07.54 uur: Het vooraanstaande IOC-lid John Coates ziet het somber in voor de Olympische Spelen van Tokio. De 70-jarige Australiër, al sinds 2001 lid van het Internationaal Olympisch Comité, vreest dat het coronavirus ook volgend jaar nog steeds rondwaart over de wereld.

„We hebben echt een probleem, want er komen sporters uit 206 landen naar de Spelen. Gisteren waren er weer 10.000 nieuwe besmettingen in Brazilië. Slechts weinig landen zijn zover in de aanpak van het virus als wij in Australië”, aldus Coates.

„De Japanse premier Shinzo Abe heeft gezegd dat de Spelen alleen in 2021 gehouden kunnen worden. We kunnen ze niet opnieuw uitstellen. We moeten ervan uitgaan dat er tegen die tijd nog geen vaccin is. Of in ieder geval niet genoeg om met de hele wereld te delen.”