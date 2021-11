Premium Het beste van De Telegraaf

Een blik op de grootste Jong Oranje-talenten: ’Ki-Jana Hoever geweldig talentvol’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Ki-Jana Hoever Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Jong Oranje-coach Erwin van de Looi heeft met een nieuwe spelersgroep snel voor elkaar wat hem in de voorgaande EK-kwalificatieperiode ook lukte: een elftal smeden dat zonder genade gas wil blijven geven. Eén ’probleem’ doemt daarbij op. Zijn grootste talenten strijden in het buitenland voor een basisplaats of überhaupt speelminuten, al profileerden Joshua Zirkzee, Brian Brobbey en Ki-Jana Hoever zich prima deze interlandperiode.