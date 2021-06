Cardioloog Christian Eriksen ziet goede signalen

Volgens de arts moet Eriksen nog enkele dagen in het ziekenhuis voor verdere onderzoeken. Zijn toestand is stabiel en hij is bij kennis. „We onderzoeken of een hartstilstand zijn bewusteloosheid heeft veroorzaakt”, heeft Kjærgaard aangegeven tegen de Deense omroep TV2. „Het beeld dat we nu hebben, is daarmee in overeenstemming. Ik denk dat hij zeker weer op de been komt. Als het een hartaanval is geweest, dan is het een gunstig signaal dat hij nu al goed bij kennis is.”

Hartaanvallen zijn zeldzaam voor mensen van de leeftijd van Eriksen, aldus de Deense arts, al komen ze bij topsporters wel eens voor. „Er zijn sporters die bloedstolsels in hun hart krijgen of hartritmestoornissen hebben. Dat is moeilijk te zien, maar kan worden veroorzaakt door zware lichamelijke inspanning. Als er een bloedstolsel in het hart is, gaat dat meestal gepaard met pijn in de borst en andere signalen. Bij hartritmestoornissen zijn er geen waarschuwingssignalen en raakt de persoon direct bewusteloos.”